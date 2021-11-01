Ссора в Ломоносове: у заправки мужчина ударил битой оппонента

В Ломоносове мужчина ударил оппонента битой. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Ломоносове мужчина ударил оппонента битой. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петродворцом районе Петербурга у мужчины во время словесного конфликта закончились аргументы. Горожанин достал биту.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 24 октября в правоохранительные органы сообщили о конфликте, случившемся у автозаправочной станции по улице Победы в городе Ломоносов.

Оказалось, что примерно в 23:00 некий мужчина ударил битой по руке 26-летнего гражданина.

Полицейские незамедлительно прибыли по адресу и выяснили, что 37-летний злоумышленник уже неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемый задержан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель Мги ударил ножом своего соседа и стал фигурантом уголовного дела.