2 ноября в Петербурге обещают облачную погоду без дождей

Петербуржцы в начале ноября опять столкнуться с облачной погодой.

Город заволокут облака, однако прояснения случатся. 1 ноября, в понедельник, дождей синоптики не обещают.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» пишет, что в городе вновь будет облачно, прояснения хоть и немного, но будут.

В течение дня начнет дуть несильный юго-восточный ветер.

В темное время суток температура воздуха составит +3…+5 градусов. Днем будет чуть-чуть теплее. Термометры покажут +6…+8 градусов.

Атмосферное давление меняться почти не станет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первый день последнего осеннего месяца в Петербурге, по прогнозам синоптиков, будет облачным, однако очень теплым, в городе температура будет достигать +10 градусов.