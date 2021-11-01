В Ленобласти на Хэллоуин мужчина зарезал знакомого из-за неприязни

Подозреваемый уже задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинения.

В Ленинградской области ночью 31 октября произошло жестокое убийство, причиной которого стал конфликт. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

Известно, что инцидент случился недалеко от поселка Алеховщина Лодейнопольского района. Там двое мужчин вместо того, чтобы отмечать Хэллоуин, поссорились и начали выяснять отношения. Одному из них слов показалось мало и, чтобы доказать свою правоту, агрессор схватил нож и ударил оппонента в область жизненно важных органов. Пострадавшего госпитализировали, но спасти его не удалось.

По предварительным данным, убийство совершил мужчина 1988 года рождения. Его задержали и допрашивают по обстоятельства совершенного преступления. Уже возбуждено уголовное дело, но обвинения пока не предъявлены.

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