Загоревшуюся «однушку» в Парголово потушили

Загоревшуюся &#171;однушку&#187; в Парголово потушили
Пламя потушили. Фото: ГУ МЧС

В Выборгском районе Петербурга сегодня вечером загорелась однокомнатная квартира. Пожарные справились с огнем за полчаса.

По информации городской пресс-службы МЧС, возгорание началось в однокомнатной квартире на Тихоокеанской улице, дом 14/2 в Парголово. Пожарных к месту происшествия вызвали в 21:14.

В комнате площадью 20 квадратных метров по неизвестной причине вспыхнула обстановка. Огонь распространился по площади 5 квадратных метров.

На борьбу с квартирным пожаром направили 20 человек личного состава и четыре пожарные машины. Справиться с пламенем удалось за полчаса — к 21:41 пожар был ликвидирован.

«Сведения о пострадавших не поступали», — сообщили в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при пожаре в квартире на Придорожной аллее могли пострадать люди. Спасатели уточняют сведения о пострадавших.

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Загоревшуюся «однушку» в Парголово потушили
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