Мужчина попытался ограбить прохожего у «Бухарестской», а после сдался полиции

Мужчина попытался ограбить прохожего у &#171;Бухарестской&#187;, а после сдался полиции
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во Фрунзенском районе Петербурга мужчина попытался ограбить прохожего, но после неудачной попытки решил самостоятельно сдаться полиции.

Преступный инцидент произошел вечером 28 октября у станции метро «Бухарестская». Мужчина под угрозой применения пистолета потребовал от прохожего передать все его имущество, однако горожанин испугался и убежал.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, на следующий день злоумышленник дал явку с повинной о случившемся. Задержанным оказался 23-летний безработный житель Ломоносова. Ему назначен арест.

В понедельник, 1 ноября, в полицию обратился 20-летний молодой человек, который стал жертвой злоумышленника. По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге при попытке ограбить магазин мужчина открыл стрельбу.

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