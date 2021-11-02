Безработный мужчина угрожал взорвать салон красоты на Индустриальном

Безработный мужчина угрожал взорвать салон красоты на Индустриальном
Инцидент произошел в доме на Индустриальном проспекте. Фото: скриншот google.maps

В Красногвардейском районе Петербурга неизвестный мужчина угрожал взрывом сотрудникам салона красоты.

Инцидент произошел в понедельник, 1 ноября, в доме №15 по Индустриальному проспекту. В 18:28 в полицию поступило сообщение от парикмахера салона, которая рассказала, что к ним в помещение зашел неизвестный мужчина и стал угрожать взрывом.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители задержали на месте 31-летнего неработающего местного жителя. Подозреваемого поместили в изолятор, составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

В ходе осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было, эвакуация не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочий «заминировал» подвал своего дома на проспекте Маршала Жукова.

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