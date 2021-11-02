Ребенка госпитализировали с борта «Победы», перенаправленного в Нижний Новгород из-за тумана

Ребенка госпитализировали с борта «Победы», перенаправленного в Нижний Новгород из-за тумана
Аэропорт не успевает обслуживать все приземляющиеся самолеты. Фото: Pixabay

Погодные условия не позволили самолету долететь в пункт назначения.

Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Краснодара в Москву, приземлился в Нижнем Новгороде из-за сильного тумана во Внукове. Пассажиры ожидали вылета более семи часов – за это время стало плохо ребенку, которому потребовалась госпитализация. Об этом сегодня, 2 ноября, пишет ТАСС.

Источники сообщают, что аэропорт не смог обеспечить авиакомпанию трапом. Именно поэтому пассажиры не смогли покинуть тесные кресла, а также получить еду. Люди томились долгое время, в какой-то момент на плохое самочувствие пожаловался ребенок. Для поддержания его жизни экипаж использовал кислородные баллоны, после чего ребенка передали врачам.

Напоминаем, что Москву в ночь на 2 ноября накрыл плотный туман. В связи с этим в столичных аэропортах не смогли приземлиться 73 самолета. Многим бортам пришлось уйти на посадку в другой город – в том числе в Нижнем Новгороде. Аэропорт принял 33 дополнительных самолета, обслуживать которые не успевал.

«Инфраструктура аэропорта в Нижнем Новгороде, в том числе количество стоянок и трапов, не рассчитана на такой большой единовременный поток бортов, воздушные суда авиакомпаний обслуживаются в порядке очереди»,

— сообщили в S7.

При этом непонятно, по какой причине аэропорт продолжал принимать самолеты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гидрометцентре назвали московский туман радиационным.

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