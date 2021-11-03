На борту самолета в Гамбурге нашли пассажира, скончавшегося от коронавируса

На борту самолета в Гамбурге нашли пассажира, скончавшегося от коронавируса. Фото: pixabay

На борту самолета в Гамбурге нашли пассажира, скончавшегося от коронавируса. Фото: pixabay

На борту самолета рейса Стамбул-Гамбург был обнаружен труп 51-летнего мужчины. У скончавшегося был выявлен положительный ПЦР-тест.

Пассажир, инфицированный коронавирусом, был найден мертвым на борту самолета, прилетевшего в Гамбург. Об этом пишет издание Hamburger Abendblatt.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Самолет прилетел в Гамбург, где мужчину нашли мертвым. Сообщается, что мужчина летел один и сидел у окна. Его смерть заметили не сразу: он сидел с закрытыми глазами на протяжении почти всего полета.

Полиция проводит проверку случившегося. Как мужчину пропустили на борт, и предоставил ли он отрицательный тест на коронавирус или сертификат о вакцинации на данный момент неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что у петербуржцев вырос интерес к рейсам в Эстонию, Финляндию и Беларусь. Перевозчики отмечают, что распродан каждый шестой рейс.