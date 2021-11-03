Спасатели около 10 часов тушили частный дом в Шлиссельбурге

Спасатели около 10 часов тушили частный дом в Шлиссельбурге
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В городе Шлиссельбург загорелся частный дом. Спасатели боролись с огнем около 10 часов.

Возгорание случилось во вторник, 2 ноября, на Ольховой улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 17:35. К месту происшествия оперативно выехали восемь сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ленобласти, пламя охватило 68 квадратных метров постройки.

К 3:21 огонь полностью потушили. С момента вызова спасателей к тому времени прошло около 10 часов. Что стало причиной пожара выяснится в ходе дознания.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прошлой ночью в Московском районе Петербурга произошел пожар на территории бизнес-центра «Престиж».

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар


 

Новости партнеров
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мать Бузовой отреагировала на отмену спектаклей с участием ее дочери во МХАТе
Во Всеволожском районе задержали находившегося в розыске мигранта
Российского дипломата нашли мертвым у здания посольства в Германии
Шотландские ученые выявили общие черты людей, умерших от коронавируса
Ученые нашли способ лечения рака молочной железы
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 48%
Полиция нашла мужчину с ребенком, на которого напали в Новой Москве
Правительство продлило срок проведения розыгрыша денежных призов среди ...