Спасатели около 10 часов тушили частный дом в Шлиссельбурге

В городе Шлиссельбург загорелся частный дом. Спасатели боролись с огнем около 10 часов.

Возгорание случилось во вторник, 2 ноября, на Ольховой улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 17:35. К месту происшествия оперативно выехали восемь сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ленобласти, пламя охватило 68 квадратных метров постройки.

К 3:21 огонь полностью потушили. С момента вызова спасателей к тому времени прошло около 10 часов. Что стало причиной пожара выяснится в ходе дознания.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прошлой ночью в Московском районе Петербурга произошел пожар на территории бизнес-центра «Престиж».