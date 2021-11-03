В МЧС предупредили о густом тумане в Ленобласти в среду

Спасатели предупредили жителей Ленинградской области о густом тумане в среду, 3 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

С 13-14 часов местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее. При этом днем в регионе будет довольно тепло: до +9 градусов.

Спасатели рекомендуют не посещать леса, реки и озера, по возможности оставаться дома. Из-за ухудшения погодных условий повышается вероятность аварий на дорогах. Бдительность важно проявить и пешеходам, чтобы не стать жертвой аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 3 ноября в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, не обойдется без осадков.