В МЧС предупредили о густом тумане в Ленобласти в среду

В МЧС предупредили о густом тумане в Ленобласти в среду
Жителей Ленобласти предупредили о тумане. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Спасатели предупредили жителей Ленинградской области о густом тумане в среду, 3 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

С 13-14 часов местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее. При этом днем в регионе будет довольно тепло: до +9 градусов.

Спасатели рекомендуют не посещать леса, реки и озера, по возможности оставаться дома. Из-за ухудшения погодных условий повышается вероятность аварий на дорогах. Бдительность важно проявить и пешеходам, чтобы не стать жертвой аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 3 ноября в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, не обойдется без осадков.

ГУ МЧС России по Ленобласти ленобласть туман


 

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