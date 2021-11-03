Житель Долгоозерной попал в полицию после заявления о «захвате города» и «бомбах»

В Приморском районе Петербурга задержали пьяного мужчину, заявившего о «взрывчатке в машинах» и «захвате города».

Во вторник, 2 ноября, в отдел полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что у дома №5 по Долгоозерной улице заявитель видит две машины, «заряженные взрывчаткой», а после заявил о «захвате города Санкт-Петербург».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, на указанный звонившим адрес выехал наряд полиции. В результате был задержан 47-лений пьяный местный житель. Мужчину поместили в изолятор, в отношении него был составлен административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Эвакуация не проводилась. Взрывчатых веществ и взрывных устройств на месте обнаружено не было.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аноним угрожал взорвать «Европолис», требуя 50 миллионов рублей.