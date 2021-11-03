Житель Долгоозерной попал в полицию после заявления о «захвате города» и «бомбах»

Житель Долгоозерной попал в полицию после заявления о &#171;захвате города&#187; и &#171;бомбах&#187;
В полицию позвонил мужчина с Долгоозерной улицы. Фото: скриншот google.maps

В Приморском районе Петербурга задержали пьяного мужчину, заявившего о «взрывчатке в машинах» и «захвате города».

Во вторник, 2 ноября, в отдел полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что у дома №5 по Долгоозерной улице заявитель видит две машины, «заряженные взрывчаткой», а после заявил о «захвате города Санкт-Петербург».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, на указанный звонившим адрес выехал наряд полиции. В результате был задержан 47-лений пьяный местный житель. Мужчину поместили в изолятор, в отношении него был составлен административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Эвакуация не проводилась. Взрывчатых веществ и взрывных устройств на месте обнаружено не было.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аноним угрожал взорвать «Европолис», требуя 50 миллионов рублей.

заведомо ложное сообщение об акте терроризма задержание новости СПб


 

Новости партнеров
Пожилым петербуржцам позволили показывать бумажный сертификат о вакцинации вместо QR-кода
Пожилым петербуржцам позволили показывать бумажный сертификат о вакцинации вместо QR-кода
Гинцбург сказал, почему вакцинированные от COVID-19 заболевают
Гинцбург сказал, почему вакцинированные от COVID-19 заболевают
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр "Буфф" теперь без QR-кода: главное в Петербурге 3 ноября
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели потушили пожар в «трешке» в Выборгском районе
Голикова рассказала, в каких регионах ситуация с ковидом ухудшилась
Мать Бузовой отреагировала на отмену спектаклей с участием ее дочери во МХАТе
Во Всеволожском районе задержали находившегося в розыске мигранта
Российского дипломата нашли мертвым у здания посольства в Германии
Шотландские ученые выявили общие черты людей, умерших от коронавируса
Ученые нашли способ лечения рака молочной железы
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 48%