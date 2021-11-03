В четверг в Петербурге ожидаются дожди и до +10 градусов

В четверг, 4 ноября, жителей Санкт-Петербурга ожидает дождливая погода.

В темное время суток температура воздуха составит +6…+8 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +8…+10. Ночью подует юго-восточный ветер, днем – умеренный южных, юго-западных направлений.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ожидается небольшой дождь, днем преимущественно в первой половине дня. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем расти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду днем в Петербурге ожидается усиление ветра. Спасатели отмечают, что из-за неблагоприятной погоды может увеличиться количество несчастных случаев, так что стоит держаться подальше от деревьев и хлипких конструкций. Беречь нужно не только себя, но и свое имущество – например, автомобиль.