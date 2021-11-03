В Петербурге за сутки выявили 3 269 случаев заражения COVID

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 3 269 горожан.

Об этом стало известно сегодня, 3 ноября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 6 827 зараженных человека. На третьем месте оказалась Московская область — 2 744 новых квид-пациента. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 384 случая заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, чтобы снизить ограничения, введенные из-за сложной эпидемиологической ситуации в Петербурге, нужно достигнуть 80% вакцинации взрослого населения.