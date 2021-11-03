В Ленобласти выявили еще 384 случая заражения COVID

В Ленобласти выявили еще 384 случая заражения COVID
Ленобласть продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В Ленинградской области зафиксировано еще 384 новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 3 ноября. С начала пандемии COVID-19 заразились 79 530 человек, побороть болезнь смогли 59 931 человека. Больше всего случаев заражения за сутки выявили во Всеволожском (79), Гатчинском (36) и Выборгском (32) районах.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 30 месте. Петербург находится на втором — 3 269 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 6 827 человек. Третье место у Подмосковья — 2 744 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что существуют определенные знаки, по которым можно понять, что человек на самом деле сделал прививку от коронавирусной инфекции.

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