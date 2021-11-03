В Тосно опекунша нашли бездыханное тело 17-летнего юноши

В Тосно опекунша нашли бездыханное тело 17-летнего юноши
Обстоятельства смерти выясняются. Фото: pixabay

На теле парня признаков насильственной смерти не обнаружено. Обстоятельства происшествия выясняются.

В Тосненском районе 2 ноября обнаружили труп студента Ижорского колледжа. Тело нашла опекунша 17-летнего юноши.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось в Тосно. Опекунша парня, придя домой, обнаружила его бездыханное тело. Женщина, работающая педагогом-психологом в колледже, вызвала скорую помощь. На теле признаки насильственной смерти не обнаружены. На данный момент непонятно, что стало причиной летального исхода. Сейчас труп находится в морге, где проводится экспертиза.

Известно, что подросток проживал в приемной семье. Он состоял на учете в органах по делам несовершеннолетних.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что неизвестный надругался над школьницей вечером у дома на Луначарского. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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