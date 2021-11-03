В Москве девушку, оголившую ягодицы на фоне Кремля, арестовали

Блогерше предстоит пробыть за решеткой 14 суток.

Тверской районный суд Москвы вынес приговор девушке, которая выложила в соцсети откровенный снимок, сделанный на фоне Кремля. Раскрепощенной модели придется отсидеть 14 суток арест за мелкое хулиганство. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщили в РИА Новости.

Известно, что девушка по имени Ксения Дамова выложила в Instagram откровенную фотографию на фоне Кремля. Она продемонстрировала подписчикам не только одну из главных достопримечательностей Москвы, но и свои обнаженные ягодицы.

Напоминаем, что недавно за похожий проступок судили модель Ирину Волкову. Она сфотографировалась оголенной на фоне Исаакиевского собора. Ранее вся страна обсуждала пикантную фотосессию на фоне храма Василия Блаженного – парочка имитировала оральный секс.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд отпустил женщину, задержанную за фото в белье на фоне «Исаакия». В отношении Волковой возбудили уголовное дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».