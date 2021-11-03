В Сертолово мужчина задержан за стрельбу из самодельного оружия

В Сертолово мужчина задержан за стрельбу из самодельного оружия
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Полиция Всеволожского района задержала стрелка, открывшего огонь из самодельного огнестрельного оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Инцидент произошел накануне в 22 часа у дома 21 по Восточно-Выборгскому шоссе в Сертолово. Очевидцы вызвали полицию с сообщением о стрельбе.

Предполагаемого стрелка нашли у дома 5а по Центральной улице — им оказался 48-летний мужчина. Выяснилось, что он произвел выстрел в воздух, находясь у своей машины.

При себе у мужчины был пневматический пистолет «Байкал», который он переделал под стрельбу боевыми патронами. На стрелка завели уголовное дело о незаконном хранении оружия. Он задержан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Зеленогорске мужчина стрелял по дорожным знакам и указателям.

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