Университет Хопкинса: от коронавируса в Росси скончалось 237 619

Университет Хопкинса: от коронавируса в Росси скончалось 237 619
По обновленным данным от коронавируса в Росси скончалось 237 619. Фото: pixabay.com

По обновленным данным университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, в России за все время пандемии от коронавируса скончалось 237 619 человек. Страна занимает 5 место.

Появились новые данные университета имени Джонса Хопкинса, которые показывают статистику заболеваний и смертей от коронавируса с начала пандемии по всему миру. Так, всего скончалось 5 021 217 человек, заразилось — 248 044 382.

Лидером в группе смертей остается США. В этой стране насчитывается 750 410 скончавшихся от COVID-19. Болезнь коснулась при этом 46 252 631 граждан. На втором месте по количеству смертей, — Бразилия, в которой скончалось 608 235 человек, а всего заразилось 21 835 785.

На последнем месте по смертности остается Колумбия, где количество умерших от коронавируса приближается к 127 380 человек, заболевших — 5 007 099. Россия занимает пятое место с 237 619 погибшими и 8 494 589 заболевшими.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России в 78 регионах сохраняется рост заболеваемости коронавирусом. По словам главы Роспотребнадзора в некоторых регионах страны снизился темп прироста новых случаев заболеваний, а в 12 фиксируется превышение среднероссийских показателей по заболеваемости более чем на 15%.

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