Врач Соловьев: в начале зимы ситуация с коронавирусом будет ухудшаться

Врач Соловьев: в начале зимы ситуация с коронавирусом будет ухудшаться
В начале зимы ситуация с коронавирусом будет ухудшаться. Фото: pexels.com

Ситуация с коронавирусной инфекцией может стремительно ухудшится в ноябре-декабре 2021 года.

Заболеваемость коронавирусом в ноябре и декабре уходящего 2021 года будет оставаться на высоком уровне. Эксперт лабораторной диагностики, врач Александр Соловьев поделился с интернет-порталом «Е1» особенностями течения заболевания в конце года с наступлением холодов.

По мнению врача Александра Соловьева, ограничительные меры в стране власти приняли слишком поздно. Именно по этой причине смертность и заболеваемость в России в заключение года останется на высоком уровне. Кроме того, многие граждане России отказываются вакцинироваться, что также сказывается на общей статистике.

Эксперт считает, что осень и зима 2021 года могут стать лидерами по смертности с начала пандемии. Однако то, что получится в итоге, будет зависеть от осознанности людей: желания вакцинироваться, соблюдать антиковидные меры и использования масок в общественных местах.

Специалист упомянул о новом штамме коронавируса, который может появиться в России и изменить ход пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россияне во время своих путешествий по странам в введенные нерабочие дни могут привезти новые штаммы коронавируса. Вирусолог отметил, что введение нерабочих дней могло бы значительно снизить заболеваемость коронавирусом, но желание людей путешествовать сейчас может привести к обратному.

врач Соловьев коронавирус лаборатория диагностики Россия статистика


 

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