Вирусолог предупреждает: новые штаммы COVID-19 могут появится в России из-за путешествий

По мнению вирусолога Центра имени Гамалеи Александра Бутенко, россияне во время своих путешествий по странам в нерабочие дни могут привезти новые штаммы коронавируса.

Сейчас в России объявлены нерабочие дни, которые направлены на сокращение количества заболевших в стране и на полную профилактику против инфекции, однако некоторые граждане отправляются в путешествия. вирусолог Александра Бутенко считает, что так россияне могут только посодействовать появлению в стране новых штаммов. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

«Это опасно не только тем, что люди рискуют сами заболеть, но и тем, что они станут источниками заражения после возвращения», — отметил вирусолог.

Эксперт отметил, что введение нерабочих дней могло бы значительно снизить заболеваемость коронавирусом, но желание людей путешествовать сейчас может привести к обратному. В другой стране, по словам врача, повышается риск заболеть самому и стать переносчиком заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России выявили один случай «лямбда» и три случая «мю»-штамма COVID-19. Начинают появляться новые случаи заражения коронавирусом.