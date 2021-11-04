В мире коронавирусом заболели более 248 млн человек

В мире коронавирусом заболели более 248 млн человек
В мире люди продолжают заболевать коронавирусом. Фото: pexels.com

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 248 млн 982 тыс. 616 человек.

По данным SCMP на четверг, 4 ноября, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 40 тыс. 401 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 47 млн 105 тыс. 468 человек, на втором месте Индия — 34 млн 320 тыс. 142, затем идет Бразилия 21 млн 835 тыс. 785 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 8 млн 673 тыс. 860 человек, умерло при этом 243 тыс. 255 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru. сообщала, что на борту самолета в Гамбурге нашли пассажира, скончавшегося от коронавируса.

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