В России ковидом заразились еще 40,2 тыс. человек

В России ковидом заразились еще 40,2 тыс. человек
По последним данным, в России коронавирусом заболело еще 40,4 тыс. человек. Фото: pexels

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 40 217 человек.

Об этом стало известно сегодня, 4 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 8 млн 673 тыс. 860 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 195 случаях, за все время пандемии скончались 243 255 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 31 928 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Владимир Путин рассказал о скором появлении российских лекарств от коронавируса.

заболевшие в россии коронавирус пандемия


 

Новости партнеров
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Гинцбург заявил об отсутствии побочных действий даже у трижды вакцинированных
Гинцбург заявил об отсутствии побочных действий даже у трижды вакцинированных "Спутником V"
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Инспекторы ДПС доставили в больницу раненого петербуржца с кровотечением
В субботу петербуржцев ждет пасмурный и дождливый день
В Ленобласти в субботу пойдет мокрый снег
Гол и две передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с ...
В Ленобласти в результате ДТП скончался пассажир «Лады Гранты»
Мать Ольги Бузовой болеет ковидом
С 8 ноября Ленобласть возвращается в режим рабочих дней
СК назвал возможную причину пожара в квартире на Малой Карпатской, где нашли труп