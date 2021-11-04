В России ковидом заразились еще 40,2 тыс. человек

По последним данным, в России коронавирусом заболело еще 40,4 тыс. человек. Фото: pexels

По последним данным, в России коронавирусом заболело еще 40,4 тыс. человек. Фото: pexels

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 40 217 человек.

Об этом стало известно сегодня, 4 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 8 млн 673 тыс. 860 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 195 случаях, за все время пандемии скончались 243 255 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 31 928 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Владимир Путин рассказал о скором появлении российских лекарств от коронавируса.