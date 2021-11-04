В Ленобласти Covid подхватили еще 389 человек

В Ленобласти Covid подхватили еще 389 человек
В Ленобласти из-за коронавируса действует ряд ограничительных мер. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 389 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 79 919 случаев ковида. При этом выздоровели 61 025 пациентов, в том числе 357 за последние сутки. Кроме того, стало известно о восьми летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 592.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 3 271 случаев. Лидером стала Москва — 6 305 случаев. На третьем месте Московская область — 2 732.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Минздраве объяснили, как правильно сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

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