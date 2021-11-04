В честь Дня народного единства Дворцовый мост украсит подсветка

Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны «окрасятся» в цвета российского триколора. Фото: СПб ГБУ «Ленсвет».

Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны «окрасятся» в цвета российского триколора. Фото: СПб ГБУ «Ленсвет».

Кроме Дворцового моста в цвета триколора осветят и Большой проспект Петроградской стороны.

В Северной столице Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны 4 ноября украсит подсветка в честь праздника. Об этом сообщает Администрация Петербурга.

Тематическое оформление, организованное «Ленсветом», появится 4 ноября в 16:55. Выключить же праздничное освещение планируют лишь на следующий день, 5 ноября, в 8:25.

Известно, что у каждого пролёта моста будет свой цвет. Все вместе они будут создавать единую цветовую гамму российского триколора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что празднование Дня народного единства отменит разводку петербургских мостов в ночь с 4 на 5 ноября. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга напомнил, что городские мосты в нерабочие праздничные дни не разводятся согласно постановлению правительства города.