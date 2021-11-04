На набережной реки Пряжки среди ночи столкнулись две иномарки

На набережной реки Пряжки среди ночи столкнулись две иномарки
На набережной Пряжки произошла авария. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Адмиралтейском районе Петербурга ночью произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водители, по информации очевидца, были вынуждены выезжать на тротуар.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», ночью, 4 ноября на набережной реки Пряжки произошло столкновение двух автомобилей. В аварии приняли участие золотистая «Део Нексия» и белая «Тойота».

«ДТП на набережной реки Пряжки, объезд по тротуару», — заявил очевидец случившегося в Сети.

Однако в комментариях пользователи недоумевали, почему же аварию нельзя объехать справа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе Петербурга произошла необычная авария: дорогу не поделили легковушка и дорожная техника.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что полиция выяснит обстоятельства ДТП на «Коле», в котором погиб пенсионер.

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