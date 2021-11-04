В Курортном районе Петербурга обнаружили труп младенца

В Курортном районе Петербурга обнаружили труп младенца
В Курортном районе Петербурга обнаружили труп младенца. Фото: "Яндекс.карты"

В Санкт-Петербурге 3 ноября на Ключевой улице в шкафу полиция обнаружила труп младенца без внешних признаков насильственной смерти.

Вчера, 3 ноября, около 9:30 утра из квартиры дома на Ключевой улице в посёлке Песочный была госпитализирована 40-летняя жительница Кемеровской области с самопроизвольным выкидышем. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В квартире, где проживала женщина был обнаружен труп младенца, спрятанный в шкаф.

Как стало известно, женщина попала в больницу и сообщила, что в ночь на 2 ноября у нее случился выкидыш, после чего она завернула тело новорожденный в матерчатую ткань, и затем положила ее в два полиэтиленовых пакета. Женщина спрятала труп младенца в шкаф, где его нашли правоохранительные органы.

По словам женщины, она проживает в квартире на Ключевой улице Курортного района со своим 21-летним онкобольным сыном.

В настоящий момент проводится проверка произошедшего. Тело ребенка было направлено в морг для выяснений подробностей смерти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что первого ноября в Пушкинском районе Петербурга скончался десятимесячный ребенок. У младенца была высокая температура, но мать не вызвала скорую.

Ключевая улица курортный район ленобласть младенец новости СПб смерть ребенка


 

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