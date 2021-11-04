Губернатор Петербурга поздравил горожан с Днем народного единства

4 ноября в России отмечается День народного единства. С этим праздником петербуржцев поздравил градоначальник Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский.
Жителям Северной столицы пожелали здоровья, благополучия, мира, добра и единения. Горожанам напомнили, что праздник объединяет весь российский народ.
В этот день, в 1612 году, состоялось освобождение Москвы от польских интервентов.
«4 ноября 1612 года ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. На защиту от иноземного вторжения встали представители самых разных сословий, национальностей и вероисповеданий», — говорится в сообщении от пресс-службы губернатора Петербурга.
В настоящее время мужество и взаимовыручка помогут справиться с новой бедой, с коронавирусной инфекцией, одолевшей весь мир.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в честь Дня народного единства Дворцовый мост украсит подсветка.