Губернатор Петербурга поздравил горожан с Днем народного единства

Губернатор Петербурга поздравил горожан с Днем народного единства
Пресс-служба губернатора Петербурга: "Наша общая задача − беречь память о славных подвигах предков, приумножать многовековые традиции нашего народа, следовать проверенным временем духовно-нравственным ценностям и ориентирам". Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

4 ноября в России отмечается День народного единства. С этим праздником петербуржцев поздравил градоначальник Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский.

Жителям Северной столицы пожелали здоровья, благополучия, мира, добра и единения. Горожанам напомнили, что праздник объединяет весь российский народ.

В этот день, в 1612 году, состоялось освобождение Москвы от польских интервентов.

«4 ноября 1612 года ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. На защиту от иноземного вторжения встали представители самых разных сословий, национальностей и вероисповеданий», — говорится в сообщении от пресс-службы губернатора Петербурга.

В настоящее время мужество и взаимовыручка помогут справиться с новой бедой, с коронавирусной инфекцией, одолевшей весь мир.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в честь Дня народного единства Дворцовый мост украсит подсветка.

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