Спасатели выловили из Ладожского озера труп мужчины

Спасатели выловили из Ладожского озера труп мужчины
Спасатели доставили тело на берег. Фото: "Аварийно-спасательная служба ЛО" "ВКонтакте"

Спасатели Ленинградской области извлекли из Ладожского озера труп мужчины.

Трагическая находка была обнаружена в среду, 3 ноября. Сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга извлекли тело из Ладожского озера около поселка Назия и доставили на берег.

Как сообщили в аварийно-спасательной службе 47-го региона, тело передали сотрудникам правоохранительных органов.

Информация о личности погибшего и обстоятельствах смерти устанавливается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Курортном районе Петербурга обнаружили труп младенца без внешних признаков насильственной смерти.

спасатели труп


 

Новости партнеров
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
Смольный продлит ковидные
Смольный продлит ковидные "каникулы" в Петербурге на неделю
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тарантино продаст на аукционе семь вырезанных сцен из «Криминального чтива»
В День народного единства музеи Петербурга столкнулись с огромными очередями
Из ювелирного магазина на Невском пропали украшения на 800 тысяч
Мужчина разгуливал по лесопарку в Ленобласти с наркотиками
У группы ABBA вышел альбом спустя 40 лет
На улице Антонова-Овсеенко сбита восьмиклассница
ВОЗ: эффективность индийской вакцины Covaxin против штамма «Дельта» составила 68%
Ученые выяснили, какой напиток вызывает преждевременное старение