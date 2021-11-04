Спасатели выловили из Ладожского озера труп мужчины

Спасатели Ленинградской области извлекли из Ладожского озера труп мужчины.

Трагическая находка была обнаружена в среду, 3 ноября. Сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга извлекли тело из Ладожского озера около поселка Назия и доставили на берег.

Как сообщили в аварийно-спасательной службе 47-го региона, тело передали сотрудникам правоохранительных органов.

Информация о личности погибшего и обстоятельствах смерти устанавливается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Курортном районе Петербурга обнаружили труп младенца без внешних признаков насильственной смерти.