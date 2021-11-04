Петербурженка «заплатила» за такси телефоном: грабитель задержан на Белы Куна

Правоохранительные органы «взяли» таксиста, ограбившего свою пассажирку в Московском районе Петербурга.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Все произошло утром 28 октября у дома №63 по Благодатной улице. Водитель «Хендая» с применением насилия и угрозой физической расправы открыто похитил мобильный телефон у своей 33-летней пассажирки. Сумма ущерба составила 25 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Через несколько дней оперативно-розыскные мероприятия дали свои результаты. Подозреваемого задержали у квартиры дома №13 корпуса 3 по улице Белы Куна. Им оказался 37-летний гражданин одной из среднеазиатских республик.

Отмечается, что похищенное удалось изъять.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве мужчины похитили в автобусе сумку с миллионом рублей.