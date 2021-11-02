В Москве мужчины похитили в автобусе сумку с миллионом рублей

Одного из подозреваемых удалось задержать. Он потратил деньги по своему усмотрению.

В Москве задержали мужчину, который мог похитить сумку с крупной суммой в автобусе. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщили в ГУ МВД России по столице.

Известно, что в полицию обратилась 42-летняя женщина, которая забыла в общественном транспорте один миллион рублей. Она рассказала, что с ней ехали двое мужчин, которые могли присвоить деньги. На данный момент сотрудники правоохранительных органов уже поймали одного из подозреваемых. Им оказался 24-летний ранее судимый приезжий мужчина. Выяснилось, что он действительно взял деньги и потратил на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Обвиняемого заключили под стражу. Сейчас полицейские пытаются найти соучастника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мародеры украли ценные скульптуры из дома Чубакова после пожара. Кроме того, злоумышленник украл фотоаппарат LEICA, серебряных карманных часов 19 века с сапфирами. Сумма ущерба составила 1 700 000 рублей.