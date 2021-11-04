Непривитых жителей Карелии старше 45 лет отправят на удаленку

Непривитых жителей Карелии старше 45 лет отправят на удаленку
До начала пандемии в стране удаленку предпочитали 30 тысяч граждан. Фото: Pixabay

В связи с неблагоприятной эпидситуацией в российском регионе граждан старше 45 лет переведут на удаленный формат работы.

Граждане старше 45 лет, которые не вакцинировались от коронавируса и не переболели им, с 10 декабря отправятся на удаленный формат работы. Об этом сообщает Управление пресс-службы главы российского региона.

Кроме того, уже с 20 ноября жители Карелии старше 50 лет начнут работу из дома.

«В Карелии возросло количество людей с 18 до 59 лет, попавших в больницу с коронавирусом. По информации регионального Министерства здравоохранения, в общем числе госпитализированных их доля достигла 36,5 процента», — указывается в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции части населения введена во всех регионах России. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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