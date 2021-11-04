В Москве семиклассница забеременела во второй раз от разных мужчин

В Москве 15-летняя школьница забеременела во второй раз за год. Об этом она узнала во время обследования.

Несовершеннолетняя жительница столицы в ходе плановой диспансеризации узнала о положении, наступившем сразу после рождения первого ребенка, зачатого ею в возрасте 14 лет, сообщила «Комсомольская правда».

Девочка 15 лет проживает с мамой, братом и маленьким сыном. Медики передали информацию правоохранителям. Выяснилось, что с отцом первого ребенка девочка рассталась, а через несколько месяцев начала встречаться с другим молодым человеком. Отношения снова привели к беременности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одной «дружбе» несовершеннолетних, которая привела к беременности. В Выборгском районе Петербурга школьница забеременела после связи с 17-летним парнем.