В Москве семиклассница забеременела во второй раз от разных мужчин

В Москве семиклассница забеременела во второй раз от разных мужчин
Девочка учится в 7-м классе. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Москве 15-летняя школьница забеременела во второй раз за год. Об этом она узнала во время обследования.

Несовершеннолетняя жительница столицы в ходе плановой диспансеризации узнала о положении, наступившем сразу после рождения первого ребенка, зачатого ею в возрасте 14 лет, сообщила «Комсомольская правда».

Девочка 15 лет проживает с мамой, братом и маленьким сыном. Медики передали информацию правоохранителям. Выяснилось, что с отцом первого ребенка девочка рассталась, а через несколько месяцев начала встречаться с другим молодым человеком. Отношения снова привели к беременности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одной «дружбе» несовершеннолетних, которая привела к беременности. В Выборгском районе Петербурга школьница забеременела после связи с 17-летним парнем.

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