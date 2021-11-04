Три человека погибли при столкновении фуры и «Лады» на М-10

ДТП в Новгородском районе. Фото: ВКонтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ДТП в Новгородском районе. Фото: ВКонтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Смертельное ДТП произошло на трассе Москва-Санкт-Петербург в Новгородской области.

Трагическая авария случилась в четверг, 4 ноября, на 542-м км трассы М-10 в районе деревни Мясной Бор. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП. Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Автомобиль Lada Granta выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате легковушка загорелась, а фура опрокинулась.

Водитель и двое пассажиров Lada скончались. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с автобусом и грузовиком перекрыло движение на Маршала Казакова.