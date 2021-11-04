Три человека погибли при столкновении фуры и «Лады» на М-10

Три человека погибли при столкновении фуры и &#171;Лады&#187; на М-10
ДТП в Новгородском районе. Фото: ВКонтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Смертельное ДТП произошло на трассе Москва-Санкт-Петербург в Новгородской области.

Трагическая авария случилась в четверг, 4 ноября, на 542-м км трассы М-10 в районе деревни Мясной Бор. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП. Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Автомобиль Lada Granta выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате легковушка загорелась, а фура опрокинулась.

Водитель и двое пассажиров Lada скончались. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с автобусом и грузовиком перекрыло движение на Маршала Казакова.

дтп смертельная авария


 

Новости партнеров
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Пожилым петербуржцам позволили показывать бумажный сертификат о вакцинации вместо QR-кода
Пожилым петербуржцам позволили показывать бумажный сертификат о вакцинации вместо QR-кода
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
Гинцбург заявил об отсутствии побочных действий даже у трижды вакцинированных
Гинцбург заявил об отсутствии побочных действий даже у трижды вакцинированных "Спутником V"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией компенсации бывшим ...
В Петербурге не будут продлевать нерабочие дни
Школы Петербурга вернутся к очной форме работы после «нерабочих дней»
Инспекторы ДПС доставили в больницу раненого петербуржца с кровотечением
В субботу петербуржцев ждет пасмурный и дождливый день
В Ленобласти в субботу пойдет мокрый снег
Гол и две передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с ...
В Ленобласти в результате ДТП скончался пассажир «Лады Гранты»