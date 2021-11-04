«ВАЗ» вылетел на трамвайные пути и перевернулся на Дальневосточном

&#171;ВАЗ&#187; вылетел на трамвайные пути и перевернулся на Дальневосточном
ДТП на Дальневосточном проспекте. Фото: ВКонтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Невском районе Петербурга произошло серьезное ДТП, в результате которого встали трамваи.

Авария случилась сегодня, 4 ноября, на Дальневосточном проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, автомобиль «ВАЗ» перевернулся и вылетел на трамвайные пути, сломав ограждение. На место прибыла машина реанимации.

Трамваи в сторону улицы Дыбенко стоят. Информация о состоянии водителя уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три человека погибли при столкновении фуры и «Лады» на М-10.

дтп новости СПб перевертыш


 

Новости партнеров
Звезда «Бригады» умер от онкологии: чем был известен Дмитрий Гуменецкий
Звезда «Бригады» умер от онкологии: чем был известен Дмитрий Гуменецкий
Пожилым петербуржцам позволили показывать бумажный сертификат о вакцинации вместо QR-кода
Пожилым петербуржцам позволили показывать бумажный сертификат о вакцинации вместо QR-кода
Смольный продлит ковидные
Смольный продлит ковидные "каникулы" в Петербурге на неделю
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Германии высказались о влиянии запуска «Северного потока-2» на рынок газа
Почти 20 лет подряд: горожан удивил мужчина, прыгнувший с моста в канал ...
Спасатели потушили пожар в «трешке» в Выборгском районе
Голикова рассказала, в каких регионах ситуация с ковидом ухудшилась
Мать Бузовой отреагировала на отмену спектаклей с участием ее дочери во МХАТе
Во Всеволожском районе задержали находившегося в розыске мигранта
Российского дипломата нашли мертвым у здания посольства в Германии
Шотландские ученые выявили общие черты людей, умерших от коронавируса