«ВАЗ» вылетел на трамвайные пути и перевернулся на Дальневосточном

ДТП на Дальневосточном проспекте. Фото: ВКонтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ДТП на Дальневосточном проспекте. Фото: ВКонтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Невском районе Петербурга произошло серьезное ДТП, в результате которого встали трамваи.

Авария случилась сегодня, 4 ноября, на Дальневосточном проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, автомобиль «ВАЗ» перевернулся и вылетел на трамвайные пути, сломав ограждение. На место прибыла машина реанимации.

Трамваи в сторону улицы Дыбенко стоят. Информация о состоянии водителя уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три человека погибли при столкновении фуры и «Лады» на М-10.