В Нью-Йорке детям заплатят за вакцинацию от COVID-19

В Нью-Йорке детям заплатят за вакцинацию от COVID-19
На сегодняшний день в Нью-Йорке полностью привиты 67,4% населения. Фото: Pixabay

Власти американского города Нью-Йорк выплатят по 100 долларов детям, которые вакцинируются от коронавируса.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, дети в возрасте 5-11 лет имеют право на получение денежного поощрения, если они вакцинируются от коронавируса в городском центре вакцинации. Он написал в своем Twitter, что сумма выплаты составит 100 долларов.

На сегодняшний день в Нью-Йорке полностью привиты 67,4% населения. Частично вакцинировались 6,4% горожан, а 26,3% еще не делали прививку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден объявил о начале детской вакцинации от COVID-19. Детей начнут прививать со следующей недели после одобрения специального препарата, созданного компаниями Pfizer и BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет.

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