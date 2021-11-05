В Петербурге выявили еще 3 363 случая заражения коронавирусом

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 3 363 горожанина.

Об этом стало известно сегодня, 5 ноября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 6 407 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 835 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 402 случая заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала россиянам на период локдауна сократить количество личных контактов, в том числе с близкими.