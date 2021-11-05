В России за сутки коронавирус подхватили более 40,7 тысяч человек

В России за сутки коронавирус подхватили более 40,7 тысяч человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 40 735 человек.

Об этом стало известно сегодня, 5 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 8 714 595 случая коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 192 случаях, за все время пандемии скончались 244 447 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 28 605 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) спрогнозировала еще 500 млн смертей от коронавируса в Европе к февралю следующего года.

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