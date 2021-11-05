В Петербурге скончались еще 89 пациентов с коронавирусом

В Петербурге скончались еще 89 пациентов с коронавирусом
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге за минувшие сутки скончались почти 90 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в пятницу, 5 ноября. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», число погибших за минувшие сутки в Северной столице составило 89, с начала пандемии — 24 209. В России подтверждено 1 192 летальных исходов за сутки, всего умерли 244 447 заболевший.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял второе место в России по числу зараженных. В городе выявлено еще 3 363 инфицированных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилые жители Петербурга смогут получить QR-код о пройденной вакцинации от коронавируса на бумажном носителе. Его выдадут сразу после вакцинации в прививочном пункте. Подтвердить подлинность QR-кода можно будет не только паспортом, но и военным билетом, студенческим билетом, пенсионным или служебным удостоверением.

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