В Роспотребнадзоре оценили риск подхватить COVID от вакцинированного

Риск заразиться коронавирусом от инфицированного, но при этом привитого от COVID-19 человека, гораздо меньше, в разы меньше. Об этом рассказала замдиректора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
По ее словам, при контакте с таким человеком минимальный риск заражения все-равно остается.
Как сообщили «РИА Новости», доктор медицинских наук подчеркнула, что также сокращается и время выделения материала, способного заразить других людей.
Напоминаем, что локдаун с 30 октября по 7 ноября ввел президент России Владимир Путин. Он также добавил, что региональные власти могут продлевать нерабочие дни при необходимости. Россиян просят оставаться дома и свести к минимуму контакты с посторонними людьми, а также пройти вакцинацию от коронавируса. Так можно приостановить распространение коронавируса.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян призвали ориентироваться на данные Росстата и оперативного штаба о смертности от COVID.