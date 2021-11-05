В Роспотребнадзоре оценили риск подхватить COVID от вакцинированного

Россиян просят использовать средства индивидуальной защиты, чтобы огородить себя от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Россиян просят использовать средства индивидуальной защиты, чтобы огородить себя от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Риск заразиться коронавирусом от инфицированного, но при этом привитого от COVID-19 человека, гораздо меньше, в разы меньше. Об этом рассказала замдиректора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, при контакте с таким человеком минимальный риск заражения все-равно остается.

Как сообщили «РИА Новости», доктор медицинских наук подчеркнула, что также сокращается и время выделения материала, способного заразить других людей.

Напоминаем, что локдаун с 30 октября по 7 ноября ввел президент России Владимир Путин. Он также добавил, что региональные власти могут продлевать нерабочие дни при необходимости. Россиян просят оставаться дома и свести к минимуму контакты с посторонними людьми, а также пройти вакцинацию от коронавируса. Так можно приостановить распространение коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян призвали ориентироваться на данные Росстата и оперативного штаба о смертности от COVID.