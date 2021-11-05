Россиянам посоветовали заранее подготовиться к выходу из режима нерабочих дней

Возвращаться к привычному ритму жизни после нерабочих дней стоит хотя бы за трое суток до его завершения. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, это касается и режима питания, который в нерабочие дни у многих сбился. В случае резкого перехода есть риск навредить своему здоровью.

Как сообщили «РИА Новости», специалист также рекомендовал настроиться на работу психологически, начать обдумывать и планировать задачи. Кроме того, он призвал пройти вакцинацию от COVID-19 всех россиян, которые еще этого не сделали.

Напоминаем, что локдаун с 30 октября по 7 ноября ввел президент России Владимир Путин. Россиян просят провести это время с пользой для своего здоровья – пройти вакцинацию. Так можно приостановить распространение коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре оценили риск подхватить COVID от вакцинированного.