Врач рассказал, как долго можно использовать гаджет без вреда для зрения

Врач рассказал, как долго можно использовать гаджет без вреда для зрения
Стало известно, как долго можно использовать гаджет.Фото: pixabay.com

По мнению доктора, большой экран не панацея. Он, наоборот, может вызвать более сильное утомление глаз.

Об этом сообщил главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков, пишут РИА Новости.

Специалист отметил, что «продвинутые» гаджеты стали гораздо безопаснее для глаз человека, нежели раньше. При этом, использовать устройство следует дозировано.

«Оптимальная сфокусированная зрительная нагрузка для взрослого человека должна быть не более шести часов в день, по 20 минут непрерывной зрительной работы с обязательными периодами отдыха», — объяснил врач.

Хомяков отметил, что качество экранов нынешних приспособлений отличается друг от друга не сильно.

Различия в диагонали, расстоянии до глаз, времени непрерывного использования.

По словам Хомякова, большой экран телефона нужен вовсе не всегда. Иногда, это может вызывать более сильное утомление при работе. Ведь будут задействованы участки мозга, обрабатывающие изображения, получаемые с парацентральных отделов сетчатки.

Эксперт заявил, что резоннее всего использовать гаджеты, имеющие диагональ от 5 до 20 дюймов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи посоветовали онкобольным привиться от COVID-19.

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