Дороги Петербурга свободны: в пятницу днем пробок не ожидается

В Петербурге с утра на дорогах почти нет пробок. В пятницу, утром, 5 ноября, нет заторов.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:30, в городе однобалльные пробки. Движение на дорогах не затруднено. Неудобства могут возникнуть только к 14:00.
Однако «красные» участки все же замечены на Никольском переулке, на набережной Обводного канала, на Лиговском проспекте, на площади Восстания, на Гончарной улице, на шоссе Революции, на Пискаревском проспекте, на Планетной улице, на Приморском шоссе и Лахтенском проспекте.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два негабаритные грузовики повредили светофоры в районе дамбы. Сумма ущерба составила около 24 млн рублей. Движение автотранспорта было полностью остановлено, в том числе большегруза «Вольво».