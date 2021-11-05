В Новосиверской ночью полыхали дом и сарай на площади 108 «квадратов»

В Гатчинском районе Ленобласти минувшей ночью в одной из деревень загорелся дом и пристройка.

Возгорание случилось в ночь на пятницу, 5 ноября, в деревне Новосиверская. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 23:27. К месту ЧП оперативно прибыли восемь спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, частный дом с пристройкой горели на площади 108 квадратных метров.

В 00:26 пожар ликвидировали. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина сгорел ночью в квартире на Малой Карпатской. Его личность установить не удалось из-за сильных ожогов. На месте происшествия работали 20 спасателей, прибывших к месту ЧП на четырех единицах спецтехники.