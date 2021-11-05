В Новосиверской ночью полыхали дом и сарай на площади 108 «квадратов»

В Новосиверской ночью полыхали дом и сарай на площади 108 «квадратов»
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Гатчинском районе Ленобласти минувшей ночью в одной из деревень загорелся дом и пристройка.

Возгорание случилось в ночь на пятницу, 5 ноября, в деревне Новосиверская. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 23:27. К месту ЧП оперативно прибыли восемь спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, частный дом с пристройкой горели на площади 108 квадратных метров.

В 00:26 пожар ликвидировали. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина сгорел ночью в квартире на Малой Карпатской. Его личность установить не удалось из-за сильных ожогов. На месте происшествия работали 20 спасателей, прибывших к месту ЧП на четырех единицах спецтехники.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар


 

Новости партнеров
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Новосиверской ночью полыхали дом и сарай на площади 108 «квадратов»
Дороги Петербурга свободны: в пятницу днем пробок не ожидается
«Тяжело и страшно»: Асмус рассказала о госпитализации дочери
Врач рассказал, как долго можно использовать гаджет без вреда для зрения
Циклон «Peter»: в пятницу в Петербурге будет дождь и +10 градусов
В мире коронавирусом заразились более 248,5 млн человек
Ученые выявили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого заболевания COVID
Мужчина сгорел ночью в квартире на Малой Карпатской