Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Власти столицы рассчитывают на «выправление ситуации», заявил Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Количество ежедневных госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве за неделю уменьшилось с 1,6 тыс. до 1,5 тыс. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, ситуация с распространением болезни в столице, судя по динамике заболевания и госпитализаций, «более-менее» стабилизировалась.

Как сообщил ТАСС, Собянин отметил, что в столице не наблюдается динамики роста. Около 1,5 тыс. госпитализаций держатся уже в течение недели.

Полный эффект от нерабочих дней в столице можно будет увидеть в конце следующей недели, подытожил мэр столицы.

Напоминаем, что локдаун с 30 октября по 7 ноября ввел президент России Владимир Путин. Россиян просят провести это время с пользой для своего здоровья – пройти вакцинацию. Так можно приостановить распространение коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве вдвое увеличили выплаты донорам плазмы для лечения COVID.

коронавирусная пандемия москва сергей собянин


 

Новости партнеров
В Петербурге снесут гипермаркет
В Петербурге снесут гипермаркет "Карусель" для строительства отеля или бизнес-центра
Смольный продлит ковидные
Смольный продлит ковидные "каникулы" в Петербурге на неделю
Что входит в состав вакцин от COVID-19:
Что входит в состав вакцин от COVID-19: "Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчина разгуливал по лесопарку в Ленобласти с наркотиками
У группы ABBA вышел альбом спустя 40 лет
На улице Антонова-Овсеенко сбита восьмиклассница
ВОЗ: эффективность индийской вакцины Covaxin против штамма «Дельта» составила 68%
Ученые выяснили, какой напиток вызывает преждевременное старение
Врачи «Ленэкспо» выходили пациента с поражением легких 96%
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Пиотровский: горожане старше 60 получат бумажный QR-код в прививочном пункте