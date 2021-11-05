Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Количество ежедневных госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве за неделю уменьшилось с 1,6 тыс. до 1,5 тыс. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, ситуация с распространением болезни в столице, судя по динамике заболевания и госпитализаций, «более-менее» стабилизировалась.

Как сообщил ТАСС, Собянин отметил, что в столице не наблюдается динамики роста. Около 1,5 тыс. госпитализаций держатся уже в течение недели.

Полный эффект от нерабочих дней в столице можно будет увидеть в конце следующей недели, подытожил мэр столицы.

Напоминаем, что локдаун с 30 октября по 7 ноября ввел президент России Владимир Путин. Россиян просят провести это время с пользой для своего здоровья – пройти вакцинацию. Так можно приостановить распространение коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве вдвое увеличили выплаты донорам плазмы для лечения COVID.