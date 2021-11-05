ВОЗ: эффективность индийской вакцины Covaxin против штамма «Дельта» составила 68%

Индийская вакцина Covaxin, одобренная 3 ноября ВОЗ для экстренного применения, показала эффективность в 68% против дельта-штамма коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

По ее словам, в испытаниях вакцины принимали участие в том числе и люди, которые были заражены штаммом „Дельта“.

Как сообщил ТАСС, общая эффективность данной вакцины составила 78%.

Это восьмая по порядку вакцина, одобренная ВОЗ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 248 559 510, скончались от вируса 5 029 057 человек. Россия разместилась на пятой строчке «анитрейтинга» зараженных стран: в стране зафиксировано 8 533 706 случаев заражения, бороть COVID-19 не смогли 238 784 человека.