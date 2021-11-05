В мире коронавирусом заразились более 248,5 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более 515 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро пятницы, 5 ноября, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 248 559 510, скончались от вируса 5 029 057 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 46 334 765 человек заразились, 751 555 умерли. На втором месте находится Индия: 34 321 025 инфицированных, 459 652 скончались. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 21 849 137 человек, умерли 608 971 человек.

Россия разместилась на пятой строчке: в стране зафиксировано 8 533 706 случаев заражения, скончались от COVID-19 238 784 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые выявили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого заболевания COVID-19.