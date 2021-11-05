У группы ABBA вышел альбом спустя 40 лет

Шведская поп-группа выпустила альбом, в который вошли десять композиций. При этом, перерыв ABBA был равен сорока годам.

Музыкальная группа ABBA после почти полувекового перерыва решила порадовать слушателей новым альбомом.

Выпуск песен шведского музыкального коллектива состоялся 5 ноября. Он получил название Voyage.

Альбом появился на всех стриминговых сервисах. В ее составе оказались всего десять треков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рок-группа «Алиса» приостановила концертную деятельность из-за введенной системы QR-кодов. Концертный директор «Алисы» Кирилл Титов рассказал, что выступление в Новосибирске был отменено после звонка неких «административных чинов».

Также Gazeta.SPb.ru писала, что группа ABBA заявила, что завершает карьеру.