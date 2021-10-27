Группа «Алиса» отказалась от выступлений из-за ковидных ограничений

Группа «Алиса» отказалась от выступлений из-за ковидных ограничений
Фото: скрин со страницы рок-группы "Алиса" в Instagram

Рок-группа «Алиса» приостановила концертную деятельность из-за введенной системы QR-кодов. Об этом сообщает «Lenta».

Российская рок-группа отменила свое выступление в лофт-парке «Подземка» в Новосибирске. Это стало причиной для решения приостановки концертной деятельности музыкантов. Концертный директор «Алисы» Кирилл Титов рассказал, что выступление в Новосибирске был отменено после звонка неких «административных чинов».

Однако владельцы лофт-парка считают, что музыканты просто несогласны с системой, по которой вход на концерт возможен только при предъявлении QR-кодов.

По их информации, лидер рок-группы Константин Кинчев заявил, группа не будет участвовать в мероприятиях по ПЦР-тестам и QR-кодам, посчитав это сегрегацией.

Кинчев допустил, что «Алиса» может давать концерты подпольно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, Роспотребнадзор разрешил провести матч Россия — Кипр с 30% зрителей на «Газпром Арене». Напомним, стадион вмещает 67,8 тысячи зрителей.

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