В День народного единства музеи Петербурга столкнулись с огромными очередями

В День народного единства музеи Петербурга столкнулись с огромными очередями
У музеев Петербурга выстроились длинные очереди. Фото: Pixabay

Горожане и гости Северной столицы 4 октября отправились в музеи города. Попасть на выставки в этот день мечтало большое количество человек.

Дождь, который накануне моросил практически весь день, не стал причиной отказа от посещения экспозиций Петербурга. Жители города на Неве продолжали стоять в длинных очередях, желая попасть в здания музеев.

С таким бумом музеи города не сталкивались давно. Желающих посетить, например государственный Эрмитаж, было так много, что все билеты были в одночасье распроданы. На входе даже появилось объявление, свидетельствующее об этом.

Напомним, что во время локдауна музеи Северной столицы продолжают работу. При этом, вход разрешен лишь тем, у кого имеется QR-код или же справка о медицинском отводе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иностранные туроператоры и клиенты массово аннулируют или переносят туры в Северную столицу с заездами на ближайшие даты. Причиной послужил «локдаун» и отсутствие понимания, какими будут ограничения после его окончания.

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В День народного единства музеи Петербурга столкнулись с огромными очередями
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