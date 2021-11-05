В День народного единства музеи Петербурга столкнулись с огромными очередями

Горожане и гости Северной столицы 4 октября отправились в музеи города. Попасть на выставки в этот день мечтало большое количество человек.

Дождь, который накануне моросил практически весь день, не стал причиной отказа от посещения экспозиций Петербурга. Жители города на Неве продолжали стоять в длинных очередях, желая попасть в здания музеев.

С таким бумом музеи города не сталкивались давно. Желающих посетить, например государственный Эрмитаж, было так много, что все билеты были в одночасье распроданы. На входе даже появилось объявление, свидетельствующее об этом.

Напомним, что во время локдауна музеи Северной столицы продолжают работу. При этом, вход разрешен лишь тем, у кого имеется QR-код или же справка о медицинском отводе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иностранные туроператоры и клиенты массово аннулируют или переносят туры в Северную столицу с заездами на ближайшие даты. Причиной послужил «локдаун» и отсутствие понимания, какими будут ограничения после его окончания.