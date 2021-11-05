В Волхове мужчину заподозрили в убийстве двоюродного брата

В Волхове мужчину заподозрили в убийстве двоюродного брата
Между братьями в Волхове произошел конфликт, который мог привести к непоправимым последствиям. Фото: pixabay

В городе Волхов Ленинградской области задержан 36-летний мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения мог нанести двоюродному брату смертельное ножевое ранение.

Об этом сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

5 ноября в квартире на улице Марата в Волхове нашли тело 35-летнего мужчины с колото-резаными ранениями. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемым стал двоюродный брат погибшего. На допросе он заявил, что после совместного распития спиртных напитков между родственниками случилась ссора, в ходе которой мужчина нанёс потерпевшему ножевое ранение.

В скором времени задержанному предъявят обвинение. Следствие подготовило прошение в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Карпинского совершено покушение на убийство сантехника.

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